2. Fußball-Bundesliga Zweitligist Elversberg verlängert mit Sahin

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Semih Sahin verlängert. Wie die Saarländer mitteilten, bleibt der Mittelfeldspieler bis Sommer 2027 an der Kaiserlinde. „Was wir hier gemeinsam in den vergangenen Jahren erreicht haben, hat Spuren hinterlassen. Ich fühle mich in Elversberg sehr wohl, und es ist ein schönes Gefühl, die Erfolgsgeschichte mit dem Verein zu erleben und in Zukunft weiterzuschreiben“, sagte der 24-Jährige.