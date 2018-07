später lesen Zwergkaninchen vor Feuer gerettet FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Bei einem Feuer in einer Vereinsgaststätte in Pirmasens sind rund 500 Zuchtkaninchen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Möglicherweise seien bei dem Brand in der Nacht zum Samstag Asbestfasern freigesetzt worden, die aber keine akute Gesundheitsgefährdung für Anwohner darstellten, teilte die Stadt Pirmasens mit. dpa