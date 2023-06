Bahnverkehr eingeschränkt Fast alle Züge zwischen Trier und Koblenz fallen in den kommenden Wochen aus

Im Bahnverkehr in der Region wird es in den kommenden Wochen zu deutlich mehr Einschränkungen kommen, als bisher bekannt. Ab kommenden Mittwoch, abends, wird es bis einschließlich 14. Juli morgens keinen durchgängigen Bahnverkehr zwischen Trier und Koblenz geben – und das nicht nur am Wochenende, wie bislang von der Bahn angekündigt. Einzige Ausnahme ist der morgens um 7.10 Uhr in Trier abfahrende Regionalexpress von Luxemburg über Koblenz nach Düsseldorf und zurück. Alle anderen Regionalpressverbindungen von Trier und Saarbrücken enden in Wittlich und fahren von dort wieder zurück.