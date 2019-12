Zwölf Jahre Haft für sexuellen Missbrauch von Kindern

Saarbrücken Über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren hat ein Mann behinderte Kinder sexuell missbraucht, die er als Busfahrer in einen Kindergarten brachte. Nun sprach das Landgericht ein Urteil.

Auf eine langwierige Urteilsbegründung wollte der Vorsitzende Richter am Landgericht Saarbrücken verzichten: „Die Taten sprechen für sich“, bilanzierte Andreas Lauer. Die Kammer hat einen 71-Jährigen am Mittwoch zu zwölf Jahren Haft verurteilt - wegen schweren sexuellen Missbrauchs von behinderten Kindern in rund 77 Fällen, fünf Vergewaltigungen und einer sexuellen Nötigung mit Körperverletzung. Vor Strafende wird überprüft, ob sich noch eine Sicherungsverwahrung anschließt. Weil sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.