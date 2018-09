später lesen Zwölf Schadensfälle an Windkraftanlagen seit dem Jahr 2001 FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Insgesamt zwölf Schadensfälle an Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2001 sind der Landesregierung bekannt. Dabei handelte es sich um zwei Brände der Rotornarbe, vier Schäden an Rotorblättern, vier Ölaustritte, einen sogenannten Gesamtbruch der Windkraftanlage und einen Fall, bei dem Eis sich gelöst hat, wie aus einer Antwort des Energieministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage aus der CDU-Fraktion hervorgeht. dpa