Zwölfjähriger von Baum getroffen: Ermittlungen laufen

Nach dem Unfall in einem Waldstück mit einem schwerverletzten Kind hat die Polizei die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese werde im Verlauf der Woche prüfen, ob jemand für den Unfall in Nister-Möhrendorf (Westerwaldkreis) hafte, teilte die Polizei am Sonntag mit. dpa