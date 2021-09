Weinernte : Ein schwieriger Jahrgang 2021

13.09.2021, Brandenburg, Werder (Havel): Auf dem Werderaner Wachtelberg hat an den Rebstöcken vom Weingut Dr. Lindicke die Weinlese begonnen. Auf einer Fläche von 6,2 Hektar werden in einem der nördlichsten Qualitätsweinlagen Europas, die Rebsorten Müller-Thurgau, Cabernet Blanc, Sauvignon Blanc und weitere angebaut. Die Weine werden in der eigenen Kelterei des Familienbetriebs verarbeitet und abgefüllt. In diesem Jahr haben Regenfälle im August ein Teil der Trauben verdorben. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ Foto: ZB/Jens Kalaene

Bernkastel-Kues Die Riesling-Weinlese startet voraussichtlich ab dem 5. Oktober. Während die Winzer noch auf gute Qualitäten hoffen, lässt die Menge vielerorts zu wünschen übrig.

Die Situation in den Weinbergen entlang der Mosel bleibt sehr durchwachsen. Fäulnis und Pilzbefall machen den Winzern in diesem Jahr sehr zu schaffen. Vor allem bei den Biowinzern ist der Schaden enorm. Biowinzer Thorsten Melsheimer aus Reil spricht von einem Ernteausfall, von mindestens der Hälfte seiner Trauben. „So viele Pilzkrankheiten wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, sagt er gegenüber dem Trierischen Volksfreund. Zudem breitet sich die Kirschessigfliege bei den frühen Rotweinsorten wie Regent, Frühburgunder und Dornfelder aus.

Dennoch geben sich Experten optimistisch, was die Qualität des Jahrgangs 2021 angeht. Dank des stabilen Wetters in den vergangenen Tagen steigen die Oechslegrade. Viele Winzer peilen den 5. bis 10. Oktober für die Rieslinglese an.

Peter Lehnert vom Weingut Lehnert-Veit in Piesport glaubt sogar: „Das wird ein Spitzen-Pinot-Noir-Jahrgang und ein sehr guter Riesling-Jahrgang. Vorausgesetzt, das Wetter bleibt so. Die Säure ist sehr gut, um moseltypische Rieslinge zu produzieren.“

Nur was die Erntemenge insgesamt angeht, will niemand so recht Prognosen abgeben. Obwohl Lehnert mit der Quantität zufrieden ist, werden zahlreiche seiner Kollegen weniger Trauben lesen können. Weinbaupräsident Walter Clüsserath aus Pölich sagt: „Die Menge ist dieses Jahr unmöglich abzuschätzen. Wenn man an der Mosel entlang fährt, sieht man Weinberge mit normalen Mengen, in anderen steht nur die Hälfte.“ Und Stefan Hermen vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) Mosel meint gar: „Die Lage ist sehr durchwachsen.“

Laut Hermen sei nun ständige Kontrolle im Weinberg die Devise für die kommenden Tage. „Aktuell muss man seine Weinberge ständig beobachten wie es um das Fäulnis-Reife-Verhältnis steht. Die Fäulnisherde und die schlechten Trauben müssen rausgeschnitten werden.“ Dieser Jahrgang sei sehr anspruchsvoll. Dennoch könne man gute bis sehr gute Qualitäten erwarten, wenn die Winzer auch im Keller sauber arbeiteten. Eine Einschätzung, die auch Walter Clüsserath so unterstreicht: „Wenn es keinen Wetterumschwung gibt, und wenn nicht alles schief läuft, wird es beim Riesling Qualitäten von Qualitätswein bis Auslese geben. Es ist noch alles drin.“ In dieser Hinsicht kann TV-Wetterfrosch Dominik Jung gute Nachrichten überbringen: Die Wetterlage soll stabil bleiben. Bis 6. Oktober fielen wenig Niederschläge mit Temperaturen bis 20 Grad.