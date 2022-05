Fachkräftemangel : Ab Juli: Auszubildende in Gesundheitsberufen müssen künftig kein Schulgeld mehr zahlen

Auszubildende in der Ergo- und Physiotherapie mussten bislang hohe monatliche Gebühren an Schulen in privater Trägerschaft zahlen. Foto: ZDF/Marc Francke

Mainz/Trier Gute Nachricht für angehende Auszubildende in der Physiotherapie, Ergotherapie oder Pharmazeutisch-technischer Assistenz: Künftig müssen sie nicht mehr den hohen monatlichen Betrag für ihre Ausbildung an Privatschulen zahlen. Bislang war das ausschließlich bestimmten Einrichtungen vorbehalten.

Der Bedarf an Physiotherapie in Rheinland-Pfalz ist größer als in allen anderen westdeutschen Bundesländern. Im Jahr 2020 entfielen auf 1000 Versicherte 573 Verordnungen für Heilmittel, wie aus einer aktuellen Auswertung der Barmer Krankenkasse hervorgeht. Für die Behandlung fehlen allerdings häufig die Fachkräfte. Vielerorts sind die Wartezeiten für Termine lang. Dass einige Auszubildende in der Physiotherapie und anderen Gesundheitsberufen noch immer ein hohe monatliches Schuldgeld zahlen mussten, erhöhte die Attraktivität des Berufs nicht gerade. Für viele ist die Ausbildung schlichtweg nicht bezahlbar, wenn das Elternhaus nicht einspringen kann. Das soll sich jetzt ändern.

Künftig wird das Land das Schulgeld in den Gesundheitsberufen übernehmen. Das hat der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch in Mainz angekündigt. Betroffen sind Berufe wie Physio- und Ergotherapeuten, Podologen, Logopäden sowie Medizinisch-technische und Pharmazeutisch-technische Assistenten. Bislang wurden nur die Kosten für Auszubildende der Berufsgruppen in Krankenhäusern von den Krankenkassen übernommen. Nach Angaben des Sozialministeriums werden seit 2012 Privatschulen in die Trägerschaft von Krankenhäusern überführt. Dort besteht bereits seit Längerem eine Schulgeldfreiheit. Schülerinnenn und Schüler an Schulen in privater Trägerschaft mussten monatlich um die 400 Euro zahlen. In Rheinland-Pfalz waren davon 940 Ausbildungsplätze in 19 Schulen betroffen.