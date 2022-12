Grundsteuer : Frist läuft bald ab - Über eine Million Rheinland-Pfälzer haben noch immer keine Steuererklärung abgegeben

Noch bis 31. Januar können Grundsteuererklärungen abgegeben werden. Foto: dpa Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Trier In etwas mehr als vier Wochen müssen alle, die zu einer Grundsteuererklärung verpflichtet sind, die Unterlagen beim Finanzamt eingereicht haben. Was passiert, wenn Besitzer von Immobilien und Grundstücken in Rheinland-Pfalz dieser Pflicht nicht nachkommen?