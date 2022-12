Grundsteuer : Frist läuft bald ab - Über eine Million Rheinland-Pfälzer haben noch immer keine Steuererklärung abgegeben

Noch bis 31. Januar können Grundsteuererklärungen abgegeben werden. Foto: dpa Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Trier In etwas mehr als vier Wochen müssen alle, die zu einer Grundsteuererklärung verpflichtet sind, die Unterlagen beim Finanzamt eingereicht haben. Was passiert, wenn Besitzer von Immobilien und Grundstücken in Rheinland-Pfalz dieser Pflicht nicht nachkommen?

Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung wurde bereits verlängert. Noch bis 31. Januar haben Haus- und Grundstücksbesitzer Zeit, ihre Steuererklärung abzugeben. Aber noch immer sind viele in Rheinland-Pfalz dieser Pflicht nicht nachgekommen. Bislang seien rund 51 Prozent der insgesamt knapp 2,5 Millionen zu erwartenden Grundsteuererklärungen eingegangenen, teilte eine Sprecherin des Landesamtes für Steuern auf Anfrage unserer Redaktion mit. Rund 1,2 Millionen Erklärungen lägen bereits vor.

Die meisten davon seien über die Steuersoftware Elster gemacht worden. Die Bearbeitung der vorliegenden Erklärungen erfolge sukzessive. Erste Bescheide würden seit Mitte Oktober 2022 verschickt, so die Behördensprecherin.

Es drohen Bußgelder bei Nichtabgabe der Grundsteuererklärung

Die noch immer hohe Zahl nicht abgegebener Grundsteuererklärungen deutet darauf hin, dass wohl auch bis Ende Januar nicht alle Besitzer von Immobilien und Grundstücken dieser Pflicht nachkommen werden. Wer die Frist verpasst, muss mit Bußgeldern rechnen. Wer auch nach einer erneuten Aufforderung des Finanzamtes keine Grundsteuererklärung abgibt, dem drohen Zwangsgelder von 25 bis 250 Euro, in Einzelfällen auch mehr. Darüber hinaus kann das Finanzamt die Grundsteuer aufgrund einer Schätzung vornehmen, wenn die Daten vom Eigentümer nicht eingereicht werden. Zumeist ist diese Schätzung für den Eigentümer von Nachteil, da die Finanzämter großzügig runden. Trotzdem müssen die Betroffenen danach noch eine Grundsteuererklärung abgeben.

Seit 1. Juli kann die Erklärung online abgeben werden. Eine Abgabe in Papierform soll weiterhin nur in Ausnahmefällen möglich sein. Zunächst sollte die Abgabe-Frist am 31. Oktober enden. Doch als klar war, dass bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige ihre Erklärungen tatsächlich abgeben werden, wurde die Frist auf 31. Januar verlängert.

Wer und warum eine Grundsteuererklärung abgeben muss

Ab 2025 soll die neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Das hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, denn zuletzt kalkulierten die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten, von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland. Die Steuerbehörden brauchen von allen Eigentümern Daten, selbst wenn sie nur einen Kleingarten besitzen. Meist geht es um die Grundstücks- und Wohnfläche, die Art des Gebäudes, Baujahre und den sogenannten Bodenrichtwert, die in einer Art zusätzlicher Steuererklärung über Elster oder ein Portal des Finanzministeriums hochgeladen werden müssen.