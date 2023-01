Tarifstreit : Keine Einigung im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst: Drohen jetzt Streiks in Kitas in der Region?

Keine Einigung im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst: Drohen jetzt Streiks in Kitas in der Region?

Trier Die Gewerkschaft Verdi bereitet die Bürger auf Warnstreiks im Öffentlichen Dienst vor. Wer von den Streiks betroffen sein könnte, und was die Verdi-Forderungen für die Trierer Finanzen bedeuten.

Werden die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst im Bund und in den Kommunen eine satte Gehaltserhöhung bekommen oder fällt sie doch eher mäßig aus? Die ersten Tarifverhandlungen wurden am Dienstagabend ohne Ergebnis vertagt.

Um Druck auf die Arbeitgeber auszuüben, werden Warnstreiks etwa in Kitas, bei der Müllabfuhr oder bei kommunalen Busfahrern nicht mehr ausgeschlossen. Die Gewerkschaft Verdi stellt die Bürgerinnen und Bürger auch in Rheinland-Pfalz jedenfalls schon mal auf Protestaktionen ein. „Die Beschäftigten sind enttäuscht und wütend auf ihre Vorgesetzten, die viel zu wenig Wertschätzung für sie gezeigt haben“ erklärte Michael Blug, Landesbezirksleiter von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland nach den zunächst mal gescheiterten Verhandlungen am Dienstag. Es werde nun in den Betrieben und Dienststellen intensiv über mögliche Aktionen der Beschäftigten diskutiert. Diese Aktionen könnten auch Auswirkungen auf die Öffentlichkeit haben: „Dafür bitten wir die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt um Verständnis. Das Verhalten der Arbeitgeber lässt uns allerdings keine andere Möglichkeit, als uns zu wehren“, so Blug.