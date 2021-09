Kriminalität : Rohrbomben-Prozess in Berlin: Trierer will Geständnis ablegen

Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier/Berlin Ein Mann aus Trier sitzt seit sieben Monaten in Berlin in Untersuchungshaft. Der 30-Jährige soll für mehrere Explosionen verantwortlich sein. Bislang wurde über die Hintergründe gerätselt. Zum Prozessauftakt ist eine Wende in Sicht.