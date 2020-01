Kostenpflichtiger Inhalt: Abfall : Rollstuhlfahrerin in Nöten, ein Wildschweinkopf im Abfall: Die Biomüll-Probleme

Daun/Trier Auf Facebook machen viele Leser ihrem Unmut Luft: Das Entsorgen des Bioabfalls bereitet Probleme. Volksfreund.de hat mit dem zuständigen Zweckverband gesprochen. Der will nachbessern.

Den Biomüll in der Tüte entsorgen und zum nahe gelegenen Container bringen. Was einfach klingt, birgt in der Region Trier enorme Probleme – und stößt auf großen Widerstand. Wie bei Diana Kolbe, die auf der Facebook-Seite „Für den Erhalt der Biotonne im Landkreis Vulkaneifel“ ihre Schwierigkeiten geschildert hat, als Querschnittsgelähmte den Müll zu entsorgen. „Eigentlich führe ich ein möglichst eigenständiges Leben“, schreibt die Rollstuhlfahrerin in der Gruppe und legt dann nach: „Beim Thema Biomüll hört die Selbstständigkeit ab sofort für mich auf. Leider!“

Die Nöte der Daunerin: „Nicht nur, dass ich bei dem nassen Wetter mit meinen Rollstuhlreifen im Matsch steckenbleibe, auf dem sich der tolle Container befindet, ich bekomme noch nicht einmal die Klappe auf, um dort etwas einfüllen zu können“, schreibt sie und beweist mit einem Foto in dem sozialen Netzwerk, wie viel Mühe sie beim Entsorgen hatte.

Über ihre eigene Facebook-Seite hat Kolbe inzwischen das Antwortschreiben des Vulkaneifeler Landrats Heinz-Peter Thiel gepostet. Er beschwichtigt, seine Verwaltung habe den Zweckverband für Abfallwirtschaft in der Region Trier „sofort beauftragt, das fachlich und systemtechnisch zu prüfen“. Bis dahin drehe sich die Erde weiter und vergehe Zeit. Thiel rät der Rollstuhlfahrerin und allen, die persönliche Einschränkungen haben, den Bioabfall in Ausnahmefällen „fürs Erste und bis auf Weiteres“ im Restmüll zu entsorgen.

Es ist einer von vielen Konflikten, wie sie besonders im Vulkaneifelkreis mit dem Jahreswechsel auftauchen, weil die Einwohner dort nun statt der gewohnten Biotonne erstmals die Tüten nutzen, die sie in aufgestellten Containern entsorgen müssen. Doch nicht nur in der Vulkaneifel, in der ganzen Region hat sich Ärger aufgestaut. Viele Leser haben dem TV Bilder und Geschichten zukommen lassen, weil Container überfüllt waren und Bürger häufig ihre triefenden Mülltüten vor den Behältern abstellten, wo sie Plagegeister wie Ratten anlockten. Eine Leserin aus Konz berichtet, dass sie zwischen den Jahren in der Nähe des Konzer Bahnhofs vor vollen Containern gestanden habe und erst nach einer Autotour durch die Stadt bei einem anderen Behälter ihren Müll habe entsorgen können. „Die Fahrten tut sich nicht jeder an“, sagt sie.

Viele Leute hätten ihren Biomüll außerdem in Plastiktüten entsorgt. Das stößt auch Leser Manfred Bähr übel auf. „Wenn ich bei mir zu Hause nur Kronkorken von Bierflaschen oder Kabelbinder im Kompost finde, regt mich das schon auf. Aber wie sollen die Abfallbetriebe mit den ganzen Plastiktüten klarkommen“, fragt er in einer E-Mail.

Eine Facebook-Nutzerin postete gar ein Foto aus Hillesheim, wo ein Wildschwein-Kopf im Abfall vor dem Container liegt. TV-Leserin Claudia Firat schreibt: „Es gibt einfach zu wenig Tonnen. Jede Straße müsste eine haben.“ Und Sebastian Feuster beklagt: „Jetzt haben wir zigtausende Autofahrten zu Containerstandorten und Grüngutanlagen (oft viele km weit weg), siffende Papiertütchen, rund um Daun siehts an vielen Stellen aus wie Sau, und die Ratten freuen sich.“

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) verweist auf die Feiertage, an denen „der Anfall von Küchen- und Speiseresten an den Weihnachtstagen erfahrungsgemäß höher als an anderen Tagen“ sei. Doch der ART leugnet die Probleme nicht. Der Verband sei auch an Heiligabend und Silvester „mit allen verfügbaren Fahrzeugkapazitäten“ gefahren und gelobt Besserung. „Bis Ende dieser Woche werden alle Container geleert und zusätzlich abgestellte Tüten eingesammelt“, heißt es vom Zweckverband, der auch an die Mitarbeit von Gemeinden appelliert, „bereits vorhandene Standorte – wo erforderlich – mit zusätzliche Gefäßen“ auszustatten. 979 davon gebe es heute in 873 Standorten der Region.