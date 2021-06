Landespolitik : „Rot-gelb-grüner Wackelpudding“

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mainz/Bitburg/Trier Einen Tag nach der Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich die Opposition an der Ampelkoalition abgearbeitet. Mit dabei: Ex-Landrat Streit und der Räuber Hotzenplotz.

Arbeiten sich Parteien an einer Regierungserklärung ab, kann es wechselweise um Unterrichtsausfall, die Corona-Krise oder um den Räuber Hotzenplotz gehen. So wie am Donnerstag im Mainzer Landtag, als die Opposition aus CDU, AfD und die Freien Wähler mit der Jungfernrede von Ex-Eifelkreis-Landrat Joachim Streit auf die Visionen der Ampelkoalition bis 2026 konterte.

CDU-Oppositionsführer Christian Baldauf warf der Landesregierung dabei einen Koalitionsvertrag der „Worthülsen“ vor. Konkret vermisste der Pfälzer genaue Pläne zur Lehrerversorgung, zu Mitteln für Straßen und Radwege und Investitionen in klamme Kliniken. „Das ist kein Zukunftsvertrag, sondern Ampelgehampel, rot-gelb-grüner Wackelpudding“, tadelte Baldauf. Er warf dem Land auch vor, unter den leidgeplagten Innenstädten der Corona-Krise bloß große Oberzentren zu berücksichtigen – wie Trier. „Was ist mit Daun, Betzdorf, Andernach und Bad Dürkheim?“, fragte er rhetorisch und unterstellte dem Land damit, die kleinen und mittelgroßen Orte in Rheinland-Pfalz zu vernachlässigen.

Verärgerung entfachte Baldauf bei der Landesregierung, indem er bei der Waldpolitik einen Bezug zu Jair Bolsonaro herstellte, dem populistischen Präsidenten Brasiliens. Beim Klimaschutz mahnte Baldauf an, Bürger mitzunehmen. Um 16 Cent teureres Benzin, eine Solarpflicht auf Dächern und Windräder, die gegen Widerstand in der Bevölkerung näher an Wohngebiete gebaut werden, lehnte er ab. Bei Transformationsminister Alexander Schweitzer, der auch Digitales im Land bearbeitet, sagte er: „Wenn ich mich von der Steinzeit ein paar Jahrhunderte vorrobbe, kann ich das auch als Transformation verkaufen.“ Sich über den Minister lustig zu machen, über dessen Imagefilme Baldauf witzelte „Der Transformator schützt alle. Keiner macht’s besser“, ging aber schief. Die SPD-Fraktion nahm die eigentlich sarkastisch gemeinten Worte für bare Münze – und applaudierte laut drauf los für den sozialdemokratischen Minister.

Und wie lief die Premiere von Joachim Streit? Der Eifeler griff den Räuber Hotzenplotz auf, den die Sozialdemokratin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in ihrer Rede erwähnt hatte. Der Topf Gold, mit dem Seppel und Kasper in dem Kinderbuch den Dieb reinlegen wollen, erinnere ihn an den Topf Gold, den die Kommunen in Rheinland-Pfalz ersehnten. Klar: Streit spielte auf den verfassungswidrigen kommunalen Finanzausgleich und hohe Schulden an. Er warf der Aufsicht des Landes vor, Kommunen zu höheren Grundsteuern zwingen zu wollen, was ans Geld der Bürger geht. Die Landesregierung sei erst einmal in der Bringschuld, neue Pläne für einen kommunalen Finanzausgleich zu präsentieren.

Beim Koalitionsvertrag griff Streit dagegen zu einem anderen Werk der Kinder-Literatur: zu den drei Fragezeichen. Ihm fehle es an verbindlichen Zielen der Ampel, die vieles erst bis 2030, 2035 oder 2040 erreichen wolle. Beim Klimawandel provozierte der Eifeler besonders SPD und Grüne: Er forderte eine Klimaschutzkommission, um Fortschritte zu kontrollieren. Darin sitzen sollen nach Wunsch von Streit Experten aus der Wissenschaft, aber auch junge Menschen der „Fridays for Future“, die laut dem Eifeler nicht gehört werden. Um Klimaschutz voranzutreiben, forderte Streit ein 100 000-Dächer-Programm, bei dem das Land Solaranlagen fördern solle, die mit Speichern erzeugte Energie aufnehmen. Das 365-Euro-Ticket, mit dem Menschen günstiger Bus und Bahn fahren sollen, befürworten die Freien Wähler nicht nur für junge Menschen, sondern auch für Erwachsene.

AfD-Fraktionschef Michael Frisch arbeitete sich dagegen an der Corona-Politik der Landesregierung ab und kritisierte Malu Dreyer. Sie habe alle in Berlin getroffenen Entscheidungen widerspruchslos mitgetragen, den Landtag damit vollständig entmachtet und den Föderalismus überflüssig gemacht. „Wozu brauchen wir noch 16 Länder, 16 Landesregierungen mit Ministerpräsidenten und Ministern und 16 Landesparlamente, wenn man es in Berlin ohnehin besser machen kann?“, monierte der Trierer, laut dem Kollateralschäden für die Wirtschaft vermeidbar gewesen seien. Den Koalitionsvertrag der Ampel bezeichnete Frisch als „mehr grün als gelb“. SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler warf er „unsägliche Verleumdung“ vor, weil sie zum Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen hatte und der AfD absprach, eine demokratische Partei zu sein.

Die Sozialdemokratin griff aber auch die CDU an. Diese erinnere sie in Rheinland-Pfalz an einen alten Opel Manta, der röhre und Abgaswolken ausstoße. „Nur weil sie den Fuchsschwanz abgenommen haben, sind sie nicht moderner“, sagte Ex-Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler in ihrer ersten Rede als Fraktionschefin, in der sie durchaus aufblühte, aber auch schon für Ärger bei den Koalitionspartnern sorgte, obwohl sie bereits an eine dritte Ampel-Auflage 2026 dachte. Bei ihrem Wunsch, dass Polizisten Körperkameras auch in Wohnungen einsetzen dürfen, klatschte kein Abgeordneter von Grünen und FDP.

Ihre SPD bezeichnete Bätzing-Lichtenthäler in Abgrenzung zur CDU als geräuscharmes Hybrid-Auto. Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun konterte, die Grünen seien bereits ein E-Auto. Die Berichterstattung über die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und deren auffälligen Schwerpunkt auf Klimaschutz, nahm er süffisant hin. Dreyer habe seines Wissens nach noch keinen grünen Mitgliedsantrag gestellt. Bei der Solarpflicht auf Dächern von Nicht-Wohngebäuden – also dem Gewerbe – kündigte Braun ein baldiges Fraktionsgesetz an. Bedrückt äußerte sich der Grüne über den Zustand der CDU im Land, bei der er einen Gegenentwurf zur Ampelpolitik vermisse und Resignation vernehme.