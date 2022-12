Flugverkehr : Ryanair kündigt neue Verbindung vom Hahn an

Lautzenhausen Trotz der unsicheren Zukunft des Hunsrückflughafens, plant die irische Fluggesellschaft weiter mit dem Hahn. Nun hat sie erstmals offiziell bestätigt, auch im kommenden Sommer von dort aus zu fliegen.

Diese neue Verbindung soll es vom Hahn geben

Ryanair bestätigte, dass es ab April eine neue Verbindung vom Hahn ins portugiesische Faro geben wird. Zweimal wöchentlich soll es entsprechende Flüge geben. „Wir freuen uns, unseren Kunden in Deutschland mit der Aufnahme dieser neuen Faro-Route in unseren Sommerflugplan 2023 noch mehr Auswahl und Mehrwert zu bieten, sodass unsere Kunden in Frankfurt-Hahn noch mehr Auswahl bei der Planung ihres langersehnten Sommerurlaubs haben“, wird die für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständige Ryanair-Managerin, Annika Ledeboer, in der Mitteilung zitiert.