Luftverkehr : Ryanair schließt Basis auf dem Frankfurter Flughafen

Ryanair schließt die Basis in Frankfurt. Foto: dpa Foto: dpa/Andreas Arnold

Frankfurt Die irische Fluggesellschaft Ryanair sorgt gleich zum Jahresbeginn für einen Paukenschlag: Sie will Ende März ihre Basis auf dem Flughafen Frankfurt schließen. Alle Ryanair-Flüge von dort werden ab dem Zeitpunkt gecancelt. In den vergangenen Jahren hatte Ryanair auch vom Hahn immer mehr Flüge nach Frankfurt verlegt. Was bedeutet das nun für den finanziell angeschlagenen Hunsrück-Flughafen?

Bisher hat es so ausgesehen, als wolle die irische Fluggesellschaft Ryanair künftig eher auf Großflughäfen setzen. Nun vollzieht die Airline mal wieder eine Kehrtwende: Zum 31. März wollen die Iren ihre Basis auf dem Frankfurter Flughafen schließen und fünf dort stationierten Flugzeuge auf andere Flughäfen verteilen. Alle bereits gebuchten Flüge ab 31. März würden storniert, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle betroffenen Passagiere würden in den kommenden Tagen benachrichtigt und erhielten eine Rückerstattung.

Als Begründung nennt Ryanair, dass der Frankfurter Flughafen die Gebühren für die Airlines erhöht hat. „In einer Phase der Erholung von Covid müssen die Flughäfen Anreize für die Erholung des Verkehrs schaffen. Leider hat sich Frankfurt, anstatt Anreize für die Erholung des Verkehrs zu schaffen, dafür entschieden, die Preise noch weiter zu erhöhen, wodurch Frankfurt im Vergleich zu europäischen Flughäfen nicht mehr wettbewerbsfähig ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Airline kritisiert, dass die deutsche Regierung „etablierte Fluggesellschaften, wie die Lufthansa“, mit staatlichen Beihilfen in Höhe von neun Milliarden Euro unterstützt habe, „anstatt diskriminierungsfreie Verkehrsrückgewinnungsprogramme einzuführen, die allen Fluggesellschaften offenstehen“.

Jason McGuiness, kaufmännischer Direktor bei Ryanair, sagt:

„Wir sind enttäuscht, dass wir die Schließung unserer Basis in Frankfurt am Main für Ende März 2022 ankündigen müssen, aber wir haben keine Alternative, auf die Entscheidung des Flughafens, die Flughafengebühren zu erhöhen, trotz des Einbruchs des Verkehrsaufkommens und der Flugpreise aufgrund der Covid-19-Pandemie, zu reagieren.“