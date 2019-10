Luftverkehr : Ryanair schweigt zum Klimapaket

Trie/Lautzenhausen Eine wie vorgesehen höhere Ticketsteuer könnte die irische Fluggesellschaft hart treffen.

Dabei hat Ryanair-Chef Michael O’Leary schon kurz nach der Einführung der Luftverkehrsabgabe in Deutschland vor acht Jahren gegen die „dumme Steuer“ gewettert und sie immer wieder für Passagierrückgänge verantwortlich gemacht. Ohne die Steuer, so die oft wiederholte Aussage, wäre die Zahl der Passagiere am Hahn gewachsen. Ryanair begründete mit der Abgabe die stetige Reduzierung des Angebots im Hunsrück, während die Airline immer mehr Flüge etwa zum 100 Kilometer entfernten Flughafen Frankfurt verlagert hat. Daher ist zu erwarten, dass die Erhöhung der Ticketsteuer weitere Auswirkungen auf den Hahn haben könnte. Seit Monaten geht die Zahl der Passagiere dort zurück. Von Januar bis Ende August ist sie um fast ein Drittel gesunken im Vergleich zum vergangenen Jahr. Gleichzeitig kämpft Ryanair gegen das Image, eine der größten C0 2 -Schleudern Europas zu sein. Für fast zehn Megatonnen des Ausstoßes des klimaschädlichen Gases soll die Gesellschaft verantwortlich sein. Diese wehrt sich und bezeichnet sich als „Europas grünste und sauberste Airline“. „Unsere CO 2 -Emissionen pro Personenkilometer sind die niedrigsten in der Branche“, sagt Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs. Die Emissionen seien in den vergangenen zehn Jahren von 82 auf 67 Gramm reduziert worden. Monatlich veröffentlicht die Airline nun ihren CO 2 -Ausstoß.