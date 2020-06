Saar-Fußball geschockt : Saar-Fußball trauert um Lucas Hector

Lucas Hector (Mitte) in Aktion. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Der Saar-Fußball trauert um Lucas Hector, den älteren Bruder von Nationalspieler Jonas Hector aus Auersmacher.

Schlimme Nachricht aus Auersmacher: Lucas Hector vom Fußball-Saarlandligisten SV Auersmacher, Bruder des Nationalspielers Jonas Hector vom 1. FC Köln, ist tot. Der 31-Jährige wurde nach SZ-Informationen am Sonntagabend leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Zuvor hatte er nach einem Radausflug über Unwohlsein geklagt. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Hectors Familie, aber auch der gesamte SV Auersmacher, die Fußball-Familie an der Oberen Saar und im Saarland stehen unter Schock.