Auslese : Sommer, Sonne, Saar-Riesling

Ein Jahr der Absagen. Viele klassische Weinevents fallen 2021 erneut aus: das Weinforum im Januar, Mythos Mosel im Mai, das Trierer Weinfest im August oder das große Weinfest der Mittelmosel im September, um nur einige zu nennen.

Mit dabei sind namhafte VDP-Betriebe (Verband deutscher Prädikatsweingüter) wie Van Volxem in Wiltingen, das Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken in Saarburg, das Weingut Peter Lauer in Ayl, Günther Jauchs Weingut von Othegraven in in Kanzem, aber auch Betriebe wie der Margarethenhof in Ayl oder die Bischöflichen Weingüter aus Trier. Mit einer originellen Idee geht das Weingut Peter Mertes aus Kanzem an den Start: Seine Weinbar „Wein+Bike“ heißt nicht nur Rad- und Motorradfahrer willkommen, sondern schenkt ebenso gerne an Autofahrer und Fußgänger aus.