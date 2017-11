später lesen 16-Jähriger bei Unfall verletzt - Fahrerflucht Teilen

Twittern

Teilen



Konz (red) Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Konz leicht verletzt worden. Der Unfall hat sich, wie die Polizei nach Redaktionsschluss am Dienstag meldete, bereits am Montag, 27. November ereignet.