24 Stunden die Natur genießen

Rund um Mettlach-Orscholz startet am Samstag, 18. August, ab 8 Uhr der dritte 24h-Wandermarathon „Grenzgänger – das 24h-Wanderevent“ statt. Auf der rund 80 Kilometer langen Strecke bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, an eben diese individuellen Grenzen zu gehen.

Start und Ziel ist das Cloef-Atrium in Orscholz. Von dort aus führt die Strecke entlang der Grenzen und zu unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz. Darunter das Bulldogmuseum in Kreuzweiler und die römische Villa in Borg. Verpflegung sowie ein musikalisches Rahmenprogramm entlang der Strecke werden den Teilnehmern dabei auch in diesem Jahr wieder geboten.

Anmeldung sowie weitere Informationen gibt es online unter www.grenzgaenger-24hwandern.de oder bei der Saarschleife Touristik, Telefon 06865/9115112.