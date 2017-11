3,2 Millionen Euro für die Verbandsgemeinde

Konz (cmk) Der Verbandsgemeinderat Konz hat in seiner jüngsten Sitzung das Investitionsprogramm für die VG beschlossen. Im Jahr 2018 sollen rund 3,3 Millionen Euro investiert werden.

Am meisten Geld, 1,7 Millionen Euro, ist für Bachrenaturierungen vorgesehen. Darunter sind Ausgaben für länger bekannte Projekte: Klosterbach in Karthaus (673 900 Euro), mehrere Bäche in Tawern (300 000 Euro), Maiersbach in Konz (260 000 Euro) oder Oberemmeler Bach (260 000 Euro). Gestrichen hat der VG-Rat höhere Beträge für den Bau eines Jugendzeltplatzes und den Bau eines Multifunktionsspielfelds im Jeuchental. Diese Projekte schlagen statt mit 750 000 Euro für die Umsetzung nur mit 152 000 Euro Planungskosten zu Buche.