(red) Das Adventskonzert der Feltes-Chöre findet im Rahmen der 1125-Jahr-Feier in Wincheringen statt. Termin ist der zweite Adventssonntag am 9. Dezember um 14:30 in der Pfarrkirche St. Peter, der Eintritt ist frei.