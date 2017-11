An Straße nach Meurich wird bis Frühjahr gearbeitet

Trassem (mai) Die Arbeiten an der Bundesstraße 407 zwischen Meurich und Trassem befinden sich im Zeitplan, werden sich aber dennoch bis Frühjahr kommenden Jahres hinziehen. Dies teilte Winfried Schmitt, Fachgruppenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier, auf Nachfrage mit.



Seit September wird die Straße ausgebaut. Auch der Hang an der Strecke wird stabilisiert. Weil letzteres laut Straßenbaubehörde dringlich war, hatte der LBM den Ausbau der Trassemer Ortsdurchfahrt verschoben. Dieser sollte im Herbst dieses Jahres beginnen. Nun ist der Baubeginn auf März/April 2018 verschoben (der TV berichtete).

An der B 407 wird laut LBM zurzeit die untere Frostschutzschicht eingebaut. Im Anschluss daran werden die bergseitigen Betonrinnen hergestellt. Mitte Dezember soll die untere Tragschicht eingebaut werden. Bei entsprechender Witterung könnte vor Weihnachten noch die Asphalttragschicht aufgetragen werden. Laut Schmitt müssten die dann noch fehlenden Asphaltschichten im kommenden Jahr ergänzt werden.

Bei entsprechender Witterung und für den Fall, dass das Material rechtzeitig bereitgestellt wird, rechnet Winfried Schmitt damit, dass sich die Arbeiten an der B407 noch bis ins nächste Frühjahr hinziehen. Im September hatte es noch geheißen, der Ausbau werde voraussichtlich vier Monate, also bis Januar andauern.