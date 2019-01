später lesen Ferien Anmeldung zum Sommerzeltlager Teilen

Das Sommerzeltlager des Camping Clubs Ockfen 1974 startet in der zweiten Ferienwoche (Samstag, 6. Juli) und endet am Samstag, 13. Juli. Kinder von sieben bis 15 Jahren können auf dem Zeltplatz in Lampaden den Sommer genießen.