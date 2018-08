Arzt betreibt Schrittmacher-Ambulanz weiter

Dr. Jack Weil betreibt die Schrittmacher-Ambulanz am Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg weiter. Dies hat ein Sprecher der Klinik mitgeteilt. Der leitende Oberarzt der Inneren Abteilung hatte sich Ende Juli nach 33 Jahren in den Ruhestand verabschiedet (der TV berichtete).

Nun betreibt Weil die Schrittmacher-Ambulanz als Nebentätigkeit im Ruhestand weiter, allerdings nur an einem ausgewählten Tag in der Woche. Dafür ist ab jetzt der Mittwoch vorgesehen. „Ich freue mich, meine alten, aber auch neue Patienten wieder betreuen zu können“, sagt Weil. An der Schrittmacher-Ambulanz wird es jedoch keine offene Sprechstunde geben.

Termine können die Patienten jederzeit wie gewohnt bei Nadine Eich unter Telefon 06581/821300 machen.