Führung mit Burggespenst Jakobine Clairchen

(red) Die nächste Führung auf Burg Montclair mit dem Burggespenst „Jakobine Clairchen“ ist am Samstag, 5. Mai, um 15 Uhr. Witzige, interessante und kuriose Gruselgeschichten aus der fast 1000jährigen Geschichte der Burg und ihrer Bewohner warten auf die Besucher. Der Eintritt für Museum- und Turmbesuch kostet zwei Euro pro Person, Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt. Kontakt über die zentrale Telefonnummer des Besucherservices der Kulturstiftung Merzig-Wadern, Telefon: 0 68 61 80-235. Anfragen per E-Mail an die Burggastronomie an gastronomie@burg-montclair.de, an den Besucherservice an info@burg-montclair.de