Ausschuss spricht über Burgruine

(red) Der städtische Ausschuss für Kultur, Jugend und Sport diskutiert am Mittwoch, 17. Januar, 17.30 Uhr, unter anderem über die Finanzierung eines weiteren Abschnitts bei der Sanierung der Burg­ruine in Saarburg. Es wird auch um die behindertengerechte Erschließung und die attraktivere Gestaltung der Burg für Touristen gehen. Im Besprechungsraum des Verwaltungsgebäudes am Schlossberg 3 in Saarburg geht es auch um Informationen zur Finanzierungsübersicht der Kitas Blümchesfeld und Laurentius.