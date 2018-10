Der Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Saarburg tagt am Dienstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Hauses Warsberg, Saarburg. Es geht unter anderem um die Erweiterung der Grundschule St.

Marien in Beurig, die Schulentwicklung, Schülerzahlprognosen sowie neu hinzukommende Schulen durch die Fusion mit der VG Kell am See.