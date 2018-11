später lesen Politik Ausschuss trifft sich in Mannebach Teilen

Der Werksausschuss des Verbandsgemeinderates Saarburg trifft sich am Dienstag, 4. Dezember, 17 Uhr, am Zentralen Hochbehälter in Mannebach zu einer Ortsbesichtigung. Anschließend wird die Sitzung im Weingut Margarethenhof in Ayl fortgeführt.