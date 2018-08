später lesen Polizei Außenspiegel zerstört – Unfallfahrer flüchtet Teilen

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls auf der B 51 bei Taben-Rodt. Am Dienstag war dort gegen 14.45 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Saarbrücken mit ihrem schwarzen Opel Corsa in Richtung Serrig unterwegs, als ihr in Höhe des Bahnhofes Taben-Rodt ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegenkam.