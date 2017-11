später lesen Auszeichnungen für Wiltingen und Ayl Teilen

Wiltingen/Ayl (red) Für ihre Ergebnisse im Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft sind jetzt die Gemeinden Wiltingen in der Verbandsgemeinde Konz und Ayl in der Verbandsgemeinde Saarburg ausgezeichnet worden. Die Gemeinde Wiltingen hat im Kreisentscheid in der Sonderklasse - in der Dörfer antreten, die sich bereits einmal für einen Gebietsentscheid qualifiziert haben - den ersten Platz erreicht.