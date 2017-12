später lesen Auto beschädigt und geflüchtet Teilen

Twittern

Teilen



Ayl (red) Ein Unbekannter hat laut Polizei am Samstag zwischen 7.45 Uhr und 18.15 Uhr einen in Ayl vor der Trierer Straße 11 geparkten Opel Tigra an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher sei geflüchtet, ohne sich darum zu kümmern, heißt es.