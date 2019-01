später lesen Blaulicht Autofahrer übersieht Fußgängerin in Saarburg FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Eine 60-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Saarburg verletzt worden. Sie wurde um 19.15 Uhr in der Güterstraße im Bereich des Zebrastreifens von einem Auto angefahren. (red)