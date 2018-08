später lesen Blaulicht Autokran schwer beschädigt – Polizei sucht Zeugen Teilen

Den Ausleger eines Autokrans hat am Samstag in der Kirf-Beuren, ein unbekannter Autofahrer schwer beschädigt. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.