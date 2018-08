Ayl feiert drei Tage Kirmes

Die Festgemeinschaft der vier Ayler Ortsvereine lädt für das kommende Wochenende und den Montag zur Dorf- und Weinkirmes ein. Los geht es am Samstag nach dem Festamt in der Pfarrkirche mit den Kirchenchören Ayl und Saarburg um 20.15 Uhr.

Dann werden Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger, Schirmherr und Bürgermeister Jürgen Dixius, die Saar-Obermoselweinkönigin Antonia Reinsbach und die Prinzessinnen Kristina Reinert und Lena Marx die Gäste begrüßen.

Das Programm am Sonntag beginnt mit Frühschoppen um 10.30 Uhr begleitet vom Musikverein Ayl. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Um 12.30 Uhr tritt die Gimmese Kapelle auf, um 13.30 Uhr der Musikverein Detzem. Die Bambini-Feuerwehr Ayl wird um 14 Uhr gegründet. Es folgt Zauberer Philipp Maier um 15.30 Uhr. Das Jugendorchester Musikraben Ayl steht um 16.30 Uhr auf der Bühne, der Musikverein Wintersdorf um 18.30 Uhr.

Tanz mit DJ Thomas ist am Abend ab 20.30 Uhr angesagt. Kinderbelustigung gibt es am Montag um 15 Uhr. Die Kindergarde und die Bambini des Karnevalsvereins Ayl treten um 17.30 Uhr auf. Der Musikverein Serrig spielt um 18.30 Uhr. Der letzte Programmpunkt am Montag ist ein Konzert mit Langer Mütze um 21 Uhr. Die Band spielt Coversongs.