Da tut sich was in der Ortsmitte

Was waren 2017 die großen Projekte und welche verfolgen Sie 2018? Ayls Ortschef Siegfried Büdinger plant einen Generationenspielplatz und einiges mit dem Ortszentrum.

In Ayl läuft derzeit die Dorfmoderation. Auch deshalb passiert dort gerade eine Menge.

Projekte 2017 Für das vergangene Jahr listet Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger fünf große Projekte auf. Dazu gehört die Dorfmoderation unter großer Beteiligung der Einwohner mit den Schwerpunkten Ortskernsanierung, Dorfplatzgestaltung, Parkplatzsituation im Ort und Generationenspielplatz am Sportplatz. Als weiteres Projekt nennt er die Unterstützung der Planung und Renovierung des alten Schlosses. Das Keltergebäude des Schlosses wurde zu einer Begegnungsstätte mit mehreren Nutzungsmöglichkeiten beispielsweise für kleine Feiern umgebaut. Zudem wurde in dem Gemäuer im Dezember eine Physiotherapiepraxis eröffnet.

Ebenfalls ein großer Punkt 2017 ist für Büdinger die Anerkennung Ayls als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung für die kommenden acht Jahre. Das bedeutet, dass verstärkt Fördermittel in den Ort fließen. Ebenfalls ein wichtiges Thema war für den Ortschef die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Ayl hat in der Hauptklasse die Goldmedaille gewonnen. An der Wettbewerbpräsentation hätten sich viele Bürger beteiligt, sagt Büdinger. Den Erfolg habe der Ort der guten Dorfgemeinschaft, den geplanten Projekten und der Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen zu verdanken.

Projekte 2018 Auch in diesem Jahr wird die Dorfmoderation laut Büdinger die Ayler mit weiteren Schwerpunkten beschäftigen. Ebenso das Dorfentwicklungsprogramm. Auf der Agenda des Ortschefs steht zudem die Umsetzung der Pläne für die Ortsmitte. Dort sollen mehrere marode Häuser abgerissen und ein großes Wohngebäude sowie eventuell ein Gemeindehaus entstehen. Auch Parkplätze sind im Ortskern geplant.

Als weitere Projekte für 2018 nennt Büdinger die schrittweise Herstellung des Generationenspielplatzes am Sportplatz und die Renovierung des ersten Teilabschnitts der Weinstraße mit Wasser- und Abwasserleitung sowie einer neuen Bitumendecke.

Für die Waldgruppe der Kita soll eine Fläche umgestaltet und mit einer Schutzhütte versehen werden. Zudem wird der Friedhof Ayl weiter gestaltet, beispielsweise werden Urnengräber angelegt. Geplant sind zudem barrierefreie Zugänge zur Pfarrkirche und den beiden Friedhöfen in Ayl und Biebelhausen.

Ämtertausch Auf die Frage, mit welchem Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Saarburg er gerne mal den Job tauschen würde, antwortet Büdinger: „Ich fühle mich in Ayl als Ortsbürgermeister mit der großen Unterstützung der Bevölkerung und der Vereine einschließlich der beiden Feuerwehren sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen rundum glücklich und möchte mit keinem meiner netten Kollegen tauschen.“