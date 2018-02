später lesen Konzert Aynsley Lister bringt „rohen Blues“ nach Freudenburg Teilen

Twittern

Teilen



(red) Sieben Studioalben, drei Live-Alben und regelmäßig ausverkaufte Tourneen in ganz Europa: Der britische Gitarrist, Sänger und Songwriter Aynsley Lister hat sich in der Blues/Rock-Szene in den letzten 18 Jahren einen exzellenten Ruf erspielt. Bei den British Blues Awards 2014 wurde der Titeltrack des Albums „Home“ als „Song Of The Year“ ausgezeichnet.