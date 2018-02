() Der Verein der Freunde und Förderer der Kindertagesstätte Heilige Dreifaltigkeit in Freudenburg veranstaltet am Sonntag, 25. Februar, einen Kinderkleider- und Spielzeugmarkt im Bürgerhaus in Freudenburg. Der Markt geht von 14 bis 16 Uhr. Der Verein bietet auch Kuchen und Waffeln an. Der Erlös des Kuchenverkaufs wird für die Kinder in der Kita Freudenburg verwendet.