Wegen Tiefbaumaßnahmen wird die Hauptstraße in Saarburg-Beurig vom 1. bis voraussichtlich 20. Oktober im Bereich der Kreuzung Kirchstraße und Klosterstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung ist notwendig, um die Sanierung der Trinkwasserleitung in der Kirchstraße abzuschließen und um den Anschluss an die Hauptleitung herzustellen.