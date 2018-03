später lesen Kommunalpolitik Baugebiet soll erschlossen werden Teilen

Der Ausbau von Kreisstraßen in Merzkirchen wird laut Ortsbürgermeister in diesem Jahr geplant. Zudem soll es 2018 mit dem Baugebiet in Kelsen vorwärts gehen.

