Am Donnerstag, 17. Mai 2018 wird die Geschwister-Scholl-Berufsbildende Schule in Saarburg/Hermeskeil als 130. Schule in Rheinland-Pfalz mit dem Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ ausgezeichnet.