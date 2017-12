Benefizkonzert der Irscher Liedertafel

Die Liedertafel Irsch veranstaltet zusammen mit dem Brass-Ensemble des Musikvereins Irsch und dem Kirchenchor der Pfarrgemeinde St. Gervasius und Protasius ein weihnachtliches Benefizkonzert am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, in der Pfarrkirche in Irsch. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Besinnliche und heitere Advents- und Weihnachtslieder sollen die Zuhörer auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Der Eintritt ist frei. Die Türkollekte ist zugunsten der Villa Kunterbunt Trier und der Pfarrkirche Irsch. Nach dem Konzert werden Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch angeboten.