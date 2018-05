Benefizkonzert für schwer erkrankten Musiker

Filmmusik, irische Klänge, rockige und poppige Musik: Das bietet der Musikverein Lyra 1904 Ayl in seinem Jahreskonzert am 6. Mai um 17 Uhr.

Das Konzert findet in der Stadthalle in Saarburg statt. In diesem Jahr wird die Veranstaltung ein Benefizkonzert für den schwer erkrankten aktiven Musiker Vinzenz Maximini sein, der seit mehreren Monaten grundlegende Bewegungen neu erlernen muss. Die Kosten dieser Reha-Maßnahmen müssen teilweise selbst finanziert werden.

Karten kann man im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern, im Salon Norman Bohn und dem Weingut Margarethenhof sowie an der Abendkasse erwerben.