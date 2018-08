später lesen KÜnstler Beratungstag der Servicestelle Teilen

Twittern

Teilen



Einen Tag mit Beratungsgesprächen gibt es am Freitag, 24. August, zwischen 9 und 18 Uhr in der KulturGießerei in Saarburg (Staden 130), bei dem man sich mit Ansprechpartnern über individuelle Anliegen unterhalten kann.