Bildervortrag über die Saarschleife

(red) Einen Bilder-Vortrag zum Thema „Von Besseringen bis Mettlach entlang der Saarschleife“ gibt es am Dienstag, 9. Januar, um 19 Uhr in der Saarlandhalle Hochwald-Kliniken bei freiem Eintritt. Referent ist Reinhard Kremer.

