Bürger erfahren mehr zur geplanten Fusion

(red) Seit Januar haben Vertreter der beiden Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See über eine mögliche Fusion der beiden Kommunen geredet. Bürger der Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See erhalten nun an zwei Abenden in der jeweiligen Kommune Informationen zum Ergebnis der Gespräche. Die Besucher können dann auch Fragen stellen. Die erste Infoveranstaltung ist am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Stadthalle Saarburg. Die Einwohner der VG Kell am See können sich am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Siebenbornhalle in Mandern kundig machen. Die Veranstaltungen werden jeweils etwa zwei Stunden dauern. Thomas Vatheuer, Journalist aus Trier, wird beide Veranstaltungen moderieren. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.