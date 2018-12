Die Feuershow fiel in Saarburg buchstäblich ins Wasser. Viele Marktleute wollen aber trotz oder gerade wegen des schlechten Wetters im nächsten Jahr wiederkommen.

Eine Feuershow bei strömendem Regen? Das war Feuerkünstler Christof Heiner für den Saarburger Christkindlmarkt zu riskant, zumal auch noch Windböen die Sache bei Funkenflug richtig gefährlich gemacht hätten. Doch der feurige Mann aus Koblenz bleibt von der Stadt gebucht. Sandra Gehlen von der Öffentlichkeitsarbeit versichert: „Er wird bei einem anderen Event auftreten, wenn es nicht so gefährlich ist.“

Dauerregen, zeitweise richtig heftig, hielt dennoch Menschen nicht ab, den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die Einzigartigkeit der Kombination aus Wasserfall, historischem Ambiente und außergewöhnlichem Lichterglanz spricht sich weit herum. Es kamen Busladungen voller Besucher aus dem Saarland und Frankreich. Auch das Passagierschiff Marie Astrid machte in Saarburg fest, um Menschen den Besuch dieses Marktes zu bescheren.

Die Händlerin von Honig und Honigprodukten aus Ockfen, Thea Schmidt, spürte das deutlich: „Es war trotz schlechten Wetters viel Betrieb.“ Auch wenn sie im Schatten von St. Laurentius ihren Stand hatte, war der Umsatz gut, und sie will wiederkommen. Sandra Gehlen begründet: „Die Aufstellung der Hütten liegt an den Auflagen der Feuerwehr und dem Ordnungsamt. Überall muss im Ernstfall der große Leiterwagen hinkommen.“

Gut zu tun hatte auch Fiede Weißhaar in seinen Nachtwächterführungen. Unter den 20 Teilnehmern: Roswitha Allekotte, Touristin von der Bergstraße. Sie ist begeistert: „Wir haben diesen Weihnachtsmarkt im Internet gefunden. Und der Wasserfall hat uns angelockt.“

Nicht alle Händler sind zufrieden, was sie aber nicht auf die Veranstalter schieben, sondern ausschließlich auf das Wetter. So etwa der Holzschnitzer Günter Biwer aus Kirf. Aber er sagt: „Ich komme im nächsten Jahr wieder.“ Dem schließt sich auch Spirituosenhändler Roland Lutz aus Fisch an. Er sagt: „Zeitweise hat es so geschüttet, dass einige Kollegen ringsum vorzeitig ihren Stand geschlossen haben.“

Trocken blieb nur das Publikum von Frank Rohles, den Christof Kramp von Station K zu einem Konzert in die Stadthalle geholt hatte. Am gestrigen Sonntag kam noch der lustige Weihnachtselch der Merziger Künstlerin Sonni Sonnenschein nach Saarburg. Kinder aus drei Kitas bastelten, damit der soziale Weihnachtsbaum (siehe Info) ein immer besserer Erfolg wird.