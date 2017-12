Gut besuchter Christkindlmarkt

Der Christkindl­markt in Saarburgs historischer Kulisse hat immer am Abend seine volle Pracht entwickelt. „Der ist klein, aber fein“, findet Besucher Arno Hoffmann aus Saarburg. Der Buttermarkt sei der ideale Standort für eine solche Veranstaltung. Wenn zum Lichterglanz noch die Bläser des Musikvereins Saarburg-Beurig ihre weihnachtlichen Melodien anstimmten oder auch Tenor Thomas Kiessling sang, war die Adventsstimmung perfekt. Am Freitag hatte der Gewerbeverband Saarburg zum Weihnachtsshopping eingeladen. Die Geschäfte waren bis 22 Uhr geöffnet. Heiner Behr, Pressewart des Verbands, zog ein positives Fazit: „Wir sind zufrieden mit der Aktion. Die langen Öffnungszeiten wurden gut genutzt. Am Abend wurde es aufgrund des Wetters etwas ruhiger.“