Christkindlmarkt soll ausgebaut werden

In diesem Jahr gab es zum Christkindlmarkt eine Premiere. Erstmals hatte ein Team aus Stadt, Gewerbeverband und den Vereinen TuS Fortuna und KG Hau Ruck den Markt organisiert. Hauptorganisatorin Sandra Gehlen, die Pressesprecherin der Stadt ist, ist mit dem Verlauf zufrieden. Sie sagt: „Grundsätzlich sind alle zufrieden und wollen auf der Partnerschaft aufbauen und der Veranstaltung jetzt auch Beständigkeit zurückgeben. In Zukunft wird der Christkindlmarkt also eine städtische Veranstaltung mit Unterstützung der Vereine und des SGV bleiben.“ Er werde sicherlich im kommenden Jahr wachsen, mehr Stände, mehr Programm und mehr für Kinder bieten und sich generell weiterentwickeln. Eins soll definitiv künftig anders werden. Gehlen: „ Wir hoffen alle auf besseres Wetter im nächsten Jahr.“

